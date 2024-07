Die KI-gestützte Lösung wird Eisai dabei unterstützen, die Überprüfung und Abstimmung von Daten um 80 zu beschleunigen.

Medidata, eine Marke von Dassault Systèmes und führender Anbieter von Lösungen für klinische Studien in der Life-Science-Branche, gab heute bekannt, dass das US-amerikanische Pharmaunternehmen Eisai Inc. ("Eisai"), das US-amerikanische Tochterunternehmen des in Tokio ansässigen Unternehmens Eisai Co., Ltd., als einer der ersten Kunden das kürzlich angekündigte KI-gesteuerte Medidata Clinical Data Studio nutzen wird. Eisai Inc. wird diese innovative Datenanalyse dazu nutzen, eine bisher unerreichte Kontrolle über seine klinischen Daten zu erlangen, die Durchführung skalierbarer und komplexer klinischer Studien zu ermöglichen und die Patientenerfahrung zu verbessern.

"Wir haben Medidatas Clinical Data Studio in unsere Managementplattform für klinische Studien integriert, weil es Datensilos aufbrechen und sich nahtlos in unsere aktuelle Softwareumgebung integrieren lässt, ohne dass die Qualität und Integrität der Datenquellen dabei beeinträchtigt wird", so Dr. Shobha Dhadda, Chief Clinical Science Operations Officer bei Eisai. "Eine Reihe von Technologielösungen zur Hand zu haben, die unterschiedliche klinische Daten und Patientendaten verarbeiten können, erhöht die Effizienz, ohne dass dabei die Qualität leidet oder zusätzliche Ressourcen benötigt werden."

Clinical Data Studio nutzt die Medidata Platform, die einzige umfassende Plattform der Branche, die alle Datenquellen zentral verwaltet und so die Zuverlässigkeit der Daten im gesamten klinischen Studienumfeld verbessert. Durch die nahtlose Integration von Daten aus sowohl Medidata-Quellen, einschließlich Medidata Rave EDC, als auch aus Nicht-Medidata-Quellen, wie Labors oder anderen elektronischen Datenerfassungssystemen, optimiert Clinical Data Studio den Importprozess und ermöglicht die automatische Validierung durch konfigurierte Datenübertragungsvereinbarungen. Mithilfe von KI werden die durch unterschiedliche Datensysteme verursachten Probleme minimiert und die Datenprüfung um bis zu 80 Prozent beschleunigt. Gleichzeitig wird eine umfassende Anzeige der Patientendaten bereitgestellt, die gleichzeitig überprüft, visualisiert und bearbeitet werden können.

"Mit Clinical Data Studio bietet Eisai Stakeholdern im Gesundheitswesen die Möglichkeit, die komplexen Anforderungen moderner klinischer Studien erfolgreich zu meistern und die Zusammenarbeit auf Basis zuverlässigerer und besser verwertbarer Daten zu fördern", so Janet Butler, Executive Vice President und Global Head of Sales bei Medidata. "Durch die Bereitstellung einer umfassenden KI-gestützten Datenmanagement- und Analyseplattform können Studienteams potenzielle Probleme im Zusammenhang mit den Daten schneller erkennen und ein besseres Verständnis für den Patienten entwickeln."

Über Medidata

Medidata ermöglicht intelligentere Behandlungen und gesündere Menschen durch digitale Lösungen zur Unterstützung klinischer Studien. Zu einem Zeitpunkt, an dem Medidata 25 Jahre bahnbrechender technologischer Innovationen mit mehr als 33.000 Studien und 10 Millionen Patienten feiert, bietet es branchenführende Expertise, analytikgestützte Einblicke und den weltweit größten Datensatz historischer klinischer Studien auf Patientenebene. Mehr als 1 Million registrierte Benutzer bei über 2.200 Kunden vertrauen auf die einheitliche End-to-End-Plattform von Medidata, um die Patientenleben zu verbessern, klinische Neuerungen zu beschleunigen und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Medidata ist eine Marke von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat seinen Hauptsitz in New York City, und wurde von der Everest Group und IDC als Marktführer anerkannt. Erfahren Sie mehr unter www.medidata.com und folgen Sie uns unter @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Wir schaffen virtuelle Umgebungen für Unternehmen und Menschen, um nachhaltige Innovationen zu entwickeln. Mithilfe unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und -Anwendungen, die virtuelle Zwillinge der realen Welt erzeugen, können unsere Kunden die Prozesse für die Erstellung, Produktion und das Lebenszyklusmanagement ihrer Angebote neu definieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das Schöne an der Experience Economy ist, dass es sich um eine Wirtschaft handelt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und allen zugutekommt Verbrauchern, Patienten und Bürgern. Dassault Systèmes schafft Mehrwert für über 350.000 Kunden aller Größen und Branchen in mehr als 150 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.3ds.com.

Über Eisai Inc.

Eisai Inc. ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Humanmedizin und die US-amerikanische Pharmatochter der in Tokio ansässigen Eisai Co., Ltd. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Nutley, New Jersey. Eisai Inc. ist auf Onkologie und Neurologie spezialisiert und in den USA in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung, weltweite Versorgung und Logistik sowie im Vertrieb tätig. Weitere Informationen: https://us.eisai.com; Folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

