Pliezhausen, 25. Juli 2024. DATAGROUP ist seit 2019 verlässlicher IT-Dienstleister der Messe München. Mit einem neuen Vertrag vertieft DATAGROUP diese erfolgreiche Zusammenarbeit und erweitert die für die Messe München erbrachten Dienstleistungen vor allem im Bereich Cyber Security erheblich. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Auftragsvolumen bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird DATAGROUP zusätzlich zu den bisher für die Messe München erbrachten Dienstleistungen umfassende Sicherheitslösungen für die Messe München bereitstellen. Dazu gehören Services wie Security Information and Event Management (SIEM) und Managed Detection and Response (MDR), ergänzt durch eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Diese Dienstleistungen werden fortan aus einer Hand - durch DATAGROUP - an die Messe München erbracht und ergänzen das bestehende Portfolio, welches unter anderem aus Vulnerability Management Systems (VMS) und Endpoint Detection and Response (EDR) besteht. Mit der zukünftigen Kombination dieser Services bei DATAGROUP wird ein ganzheitlicher Schutz ermöglicht, inklusive einer proaktiven Bedrohungserkennung und schneller Reaktionsmaßnahmen.

Zusätzlich umfasst die zukünftige Zusammenarbeit die Implementierung von CORBOX in den bestehenden Rechenzentren direkt vor Ort, welche dann dieselben hochwertigen Leistungen bieten wie das Rechenzentrum von DATAGROUP in Frankfurt.

"Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit der Messe München weiter auszubauen und durch unsere erweiterten Cyber Security Dienstleistungen einen noch höheren Schutz zu gewährleisten", so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Cyber Security ist eines unserer zentralen Fokusthemen, die wir kontinuierlich ausbauen, um unseren Kunden die bestmöglichen Dienstleistungen zu bieten, welche den neusten Maßstäben in der IT-Sicherheit entsprechen."

"Christian Grodau, Chief Operating Officer der Messe München, ergänzt: "Mit dem Ausbau im Bereich Cyber Security gehen wir gemeinsam den nächsten Schritt und bauen das hohe Schutzniveau unserer digitalen Infrastruktur weiter aus."

Seit 2019 betreut DATAGROUP einen Großteil der IT-Services der Messe München auf Basis des DATAGROUP Service Portfolios CORBOX. Das bisherige Leistungsportfolio reichte von der Bereitstellung und dem Betrieb der gesamten Server-Infrastruktur, dem Application Management der anspruchsvollen IT-Umgebung bis zum gesamten End User Service. Insgesamt wurden rund 650 Mitarbeiter betreut.



Über Messe München

Als einer der bedeutendsten Messeveranstalter der Welt zeigt die Messe München auf ihren weltweit rund 90 Fachmessen die Welt von morgen. Darunter sind zwölf Weltleitmessen wie bauma, BAU, IFAT, electronica oder transport logistik. Das Portfolio umfasst Fachmessen für Investitions- und Konsumgüter ebenso wie für neue Technologien. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften organisiert sie Fachmessen in China, Indien, Brasilien, Südafrika, Türkei, Singapur, Vietnam, Hongkong, Thailand und den USA. Mit ihren Locations Messegelände, ICM - International Congress Center Messe München, CCN - Conference Center North und MOC - Event Center Messe München bietet sie Raum für unterschiedlichste Veranstaltungen. Mit rund 1.000 Mitarbeitenden im In- und Ausland, einem Netzwerk von über 15 Beteiligungs-gesellschaften und fast 70 Auslandsvertretungen ist die Messe München in mehr als 130 Ländern aktiv. Die jährlich mehr als 150 Veranstaltungen im In- und Ausland ziehen rund 50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an. Damit löst die Messe München in Bayern eine Umwegrentabilität von jährlich mehr als 2,5 Milliarden Euro aus und schafft in der Region rund 23.000 Arbeitsplätze. Das macht sie zu einem Motor für die Wirtschaft und den Tourismus. Die Messe München hat das grünste und eines der modernsten Messegelände der Welt und verfügt mit einer Ausstellungsfläche von 200.000 m2 in 18 Hallen und 414.000 m2 Freifläche über eine der größten Gesamtflächen. 2024 feiert die Messe München ihr 60-jähriges Bestehen.



Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.



Terminvorschau

Am 13. August 2024 wird DATAGROUP die Zahlen zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2023/2024 veröffentlichen. Hierzu werden am selben Tag zwei Onlinekonferenzen mit Andreas Baresel, CEO/CFO, stattfinden.

Anmeldung bitte unter folgenden Links:

10 Uhr: deutschsprachiger Investoren- & Pressecall:

https://montegaconnect.de/event/wh4590phyabmvblo9oq4tm2zwbip0kjt

15 Uhr: englischsprachiger Investoren- & Pressecall:

https://montegaconnect.de/event/26rviszokoqlc1fwh2hdtds455a14w4d





Kontakt

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de





