DJ Befesa hebt nach starkem 2Q-Wachstum unteres Prognose-Ende an

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Metall-Recycling-Unternehmen Befesa hat im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert und den Gewinn verdoppelt. Das im MDAX notierte Unternehmen profitierte von niedrigeren Schmelzlöhne, verbesserten Zinkpreisabsicherungen, niedrigeren Kokspreise, einem hohen Volumen in Europa und einer guten Leistung in den US-Recyclinganlagen und hob das untere Ende seiner Prognosespanne für das operative Ergebnis im Gesamtjahr an.

Befesa rechnet mit einer stärkeren zweiten Jahreshälfte und plant in diesem Jahr nun mit einem EBITDA zwischen 205 und 235 Millionen Euro. Das würde einem Anstieg von 13 bis 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Bislang lag das untere Ende der Spanne bei 195 Millionen Euro. Die Zuversicht des Unternehmens stütze sich vor allem auf ein verbessertes Rohstoffpreisumfeld in der Branche und eine stabile Geschäftsentwicklung in allen Regionen, in denen Befesa tätig ist.

Im Zeitraum April bis Juni legte der Umsatz um 10 Prozent auf 322,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 22,1 Prozent auf 54,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 10,6 Millionen Euro, nach 5,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente Befesa 26 Cent nach 13 Cent.

Befesa hat sich auf die Entsorgung und Aufbereitung von Stahlstäuben und Salzschlacken spezialisiert, die bei der Stahlherstellung in Lichtbogenofen sowie beim Einschmelzen von Aluminiumschrott anfallen. Auch Verzinkungsrückstände sammelt das Unternehmen ein und bereitet sie für die Wiederverwertung auf.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2024 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.