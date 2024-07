Frankfurt am Main - Nach einer erneuten Blockadeaktion der "Letzten Generation" läuft der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen wieder an. Das teilte der Flughafenbetreiber am Donnerstagmorgen mit.



Demnach werden Fluggäste aber weiterhin gebeten, ihren Flugstatus auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen, bevor sie den Flughafen aufsuchen. Mehrere Personen hatten sich am frühen Morgen auf dem Rollfeld festgeklebt. Starts und Landungen in Frankfurt waren danach zeitweise eingestellt.



Bereits am Mittwoch hatte die "Letzte Generation" eine ähnliche Aktion am Flughafen Köln/Bonn durchgeführt. Nach eigenen Angaben will die Gruppierung erreichen, dass ein "internationaler Vertrag zum Ausstieg aus den Fossilen" bis 2030 unterzeichnet wird.