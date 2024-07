Bern - Die Bank Valiant hat in der ersten Jahreshälfte 2024 das veränderte Zinsumfeld zu spüren bekommen. Zwar steigerte die Bank Geschäftsertrag und Gewinn weiter, allerdings nicht ganz so stark wie von Analysten im Vorfeld erwartet. Der Geschäftserfolg, also das operative Ergebnis der Bank, stieg in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 11,4 Prozent Prozent auf 116,8 Millionen Franken, wie Valiant am Donnerstag mitteilte. ...

