Zürich - Bei Leonteq kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Unternehmens. CEO Lukas Ruflin, der zu den Gründern des Derivate-Spezialisten gehört, hat seinen Rücktritt angekündigt. Im ersten Halbjahr ist derweil der Gewinn weiter eingebrochen. Ruflin beabsichtige, nach der Ernennung eines neuen Chefs in den Verwaltungsrat zu wechseln, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Voraussichtlich an der Generalversammlung im März 2025 solle er ...

