Winterthur - Der Autozulieferer Autoneum ist im ersten Geschäftshalbjahr 2024 vor allem dank einer grossen Akquisition markant gewachsen. Synergieeffekte und ein Turnaround im früher problematischen Markt Nordamerika brachten bessere Gewinnzahlen, was zu einer etwas höheren Prognose führt. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2024 um 15,1 Prozent auf 1,21 Milliarden Franken, wie der Winterthurer Konzern am Donnerstag mitteilte. Positiv wirkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...