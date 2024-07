Immer wieder Glyphosat. Die mit dem Totalherbizid einhergehenden Rechtsstreitigkeiten, die sich Bayer mit der milliardenschweren Übernahme von Monsanto einverleibt hat, ebben auch viele Jahre nach der Transaktion nicht ab. Vor allem in den USA sieht sich Bayer immer noch Tausenden Klagen konfrontiert. Zumindest gibt es in Australien gute Neuigkeiten.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, habe am Donnerstag ein australischer Richter eine Sammelklage abgewiesen, in der behauptet wurde, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...