Tilray Brands, Inc. bereitet sich auf die Bekanntgabe der Quartalsergebnisse vor, während Investoren gespannt auf Einblicke in die Unternehmensleistung warten. Trotz Herausforderungen wie hohen Verbrauchssteuern und Preisdruck in Kanada, erwartet das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 22,5% im Vergleich zum Vorjahr. Tilrays diversifiziertes Produktportfolio und die globale Präsenz, insbesondere in Europa, stärken seine Wachstumspotenziale. In Deutschland hält Tilray den höchsten Umsatzmarktanteil im medizinischen Cannabismarkt.

Expansion in Portugal

In Portugal verzeichnet Tilray Medical weitere Fortschritte. Nach der Zulassung des ersten Cannabisextrakts im Land, erhielt das Unternehmen nun die Genehmigung für ein zweites medizinisches Cannabisprodukt. Diese Entwicklung unterstreicht Tilrays Engagement, den Zugang zu hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten für Patienten weltweit zu erweitern und seine [...]

