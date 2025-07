Mainz (ots) -Seit wenigen Tagen entsteht in Neuseeland eine sechsteilige Crime-Serie mit dem Arbeitstitel "Bust up" für das ZDF. In den Hauptrollen spielen Morgana O'Reilly und Roimata Fox als Cop-Duo wider Willen: Deb und Mihi treffen zehn Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung plötzlich als Polizeikolleginnen erneut aufeinander und müssen gemeinsam in unterschiedlichen Kriminalfällen ermitteln. Die deutsch-neuseeländische Koproduktion wird von den Regisseuren Max Currie und Awanui Simich-Pene inszeniert, die Drehbücher stammen von Donna Malane, Paula Boock, Holly Hudson und Annette Tahitahi Fifield.Frank Seyberth, Head of Coproduction, International Fiction, ZDF: "Sky New Zealand ist ein hervorragender Partner, um eine Serie wie diese zu erzählen. Das funktioniert nur mit einem tiefen Verständnis für Geschichten und exzellenten Autorinnen. Unsere starke Verbundenheit mit MadeFor Film hilft uns maßgeblich, gemeinsam eine Brücke zur anderen Seite der Erde zu bauen und all das zu ermöglichen. Wir sind stolz mit solch großartigen Talenten zusammenzuarbeiten."Die internationale Serie stellt ein Buddy-Cop-Duo ins Zentrum der Handlung: Ein Jahrzehnt nach dem abrupten Ende ihrer Liebesbeziehung treffen Deb (Morgana O'Reilly) und Mihi (Roimata Fox) erneut aufeinander - und müssen plötzlich als Kolleginnen des gleichen Polizeireviers gemeinsam den Dienst in der abgelegenen Northland Region antreten. Für Mihi war die Rückkehr in die abgeschiedene Heimat immer Teil ihres Lebensplans - mit ihrer Ex zusammenzuarbeiten, eindeutig nicht. Schaffen es die beiden beherzten Polizistinnen, Zehn-Stunden-Schichten Seite an Seite zu überstehen, während sie es mit den großen und kleinen Kriminellen aufnehmen? Obwohl Deb und Mihi überzeugt sind, dass ihre Zusammenarbeit nicht funktionieren kann, zeigt sich im Laufe ihrer Ermittlungen immer deutlicher, dass sie ein unschlagbares Team sind."Bust up" ist eine Produktion von Lippy Pictures (Produzenten: Paula Boock und Donna Malane) in Koproduktion mit MadeFor Film (Koproduzenten: Gunnar Juncken und Katrin Goetter), ZDF, ZDF Studios und Sky New Zealand Originals; gefördert durch New Zealand Screen Production Rebate und NZ On Air. Die verantwortliche Redaktion im ZDF haben Frank Seyberth und Claus Wunn. ZDF Studios verantwortet den Weltvertrieb. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Juli 2025, ein Sendetermin steht noch nicht fest.KontaktBei Fragen zur "Bust up" erreichen Sie Lisa Miller telefonisch unter 089 - 9955-1962 oder per E-Mail an miller.l@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/bustup) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenPressemappe: Aktuelle Dreharbeiten für das ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/dreharbeiten-fuer-das-zdf)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6068104