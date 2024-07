© Foto: Unsplash



Die Aktie des südkoreanischen Speicherchipherstellers SK Hynix stürzt nach den am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen ab. Die Korrektur verschärft sich.Die Anteile von SK Hynix, einem südkoreanischen Speicherchiphersteller, verbilligten sich am Handelsplatz in Seoul um 9 Prozent. Zwar gab der Nvidia-Zulieferer den höchsten operativen Gewinn seit 2018 bekannt - das genügte Anlegern jedoch nicht. Höchster operativer Gewinn seit 6 Jahren Die Erlöse der Südkoreaner kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um sagenhafte 125 Prozent auf 16,4 Billionen Won, was umgerechnet 11,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Daraus erzielte das Unternehmen einen operativen Gewinn in Höhe von 3,96 …