Was am vergangenen Donnerstag am Goldmarkt als Rückschlag auf den starken Preisanstieg begann, hat sich nun zu einer scharfen Korrektur entwickelt, stellt Carsten Fritsch, Rohstoffstratege der Commerzbank, fest. Gold klettert auf Rekordniveau und bricht dann ein "Der Goldpreis steht seit drei Tagen unter Druck und notiert wieder um die Marke von 2.400 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...