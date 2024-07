Liebe Leser, Um 22:22 Uhr gab es bei CNBC gestern die news - Chipotle Grill springen um mehr als 10% weil die Restaurantumsätze wieder zulegen. Gut zu wissen, wäre aber nicht unsere erste Breaking news gewesen;-) Eher, dass a) die Nasdaq am Tagestief raus ging b) seit Ewigkeiten nicht mehr knapp 4% liegen gelassen hat und c) es für den S&P 500 der schlechteste Tag seit 19!! Monaten war. Daniel will Euch nicht langweilen mit Audios und eigentlich sollte es eines pro Woche geben - aber an solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...