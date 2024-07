FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.07.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASCENTIAL TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 570 (375) PENCE - BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 675 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1010 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASCENTIAL PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 568 (395) PENCE - BERENBERG CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4150 (4300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PENSIONBEE PRICE TARGET TO 210 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5200 (5100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SPECTRIS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 3920 (3520) PENCE - BOFA CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 670 (740) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LEARNING TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 131 (149) PENCE - BUY - DEUTSCHE BANK CUTS PRIMARY HEALTH PROP, TO HOLD (BUY) - PRICE TARGET 103 (110) PENCE - GOLDMAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5040 (4590) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS RS GROUP TO 'HOLD' - PRICE TARGET 810 PENCE - RBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 550 (580) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 785 (850) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1090 (1110) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BREEDON TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 460 (420) PENCE - UBS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1055 (1040) PENCE - 'BUY'



