Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.07.2024

Kursziel: 15,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach, Miguel Lago Mascato

Preview: Rückkehr zu positiver Umsatzdynamik



Die Masterflex SE wird am 07. August Q2-Finanzkennzahlen veröffentlichen, die nach vier Quartalen mit rückläufigen Erlösen erstmals wieder ein positives Top Line-Wachstum aufweisen sollten.



[Tabelle]



Umsatz weiterhin durch schwache Konjunktur beeinträchtigt: Die Q2-Zahlen dürften aus unserer Sicht eine Fortsetzung des Trends der vergangenen Quartale bestätigen und eine durchwachsene Entwicklung in den konjunktursensiblen Geschäftsbereichen zeigen, die durch den positiven Verlauf der Sparten Medizintechnik, Luftfahrt und Life Science ausgeglichen wird. Wir erwarten u.a. aufgrund der Umkehrung des negativen Sondereffekts der verschobenen Osterfeiertage in Q1 (vgl. Comment vom 15. Mai 2024) dennoch ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich. Für H1/2024 impliziert dies einen leichten Erlösrückgang. Mit Blick auf H2/24 prognostizieren wir angesichts der schwächeren Vergleichsbasis sowie der anhaltenden Stärke der nicht-zyklischen Segmente ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, sodass die Unternehmensguidance in der Mitte erreicht werden sollte. Eine Erholung der Konjunktur, die sich auf Basis verbesserter Frühindikatoren wie dem ifo-Geschäftsklimaindex für Vorleistungsgüter im Ansatz abzeichnet (Juni 24: -16,0; Dez 23: -27,5), könnte die Aussichten weiter verbessern.



Ergebnisentwicklung dürfte positiv bleiben: Zuletzt konnte Masterflex auch in einer Phase der Umsatzstagnation die eigene Profitabilität weiter steigern. Neben Effizienzmaßnahmen waren dafür vor allem der Shift im Produktmix hin zu den margenstarken, nicht-zyklischen Bereichen verantwortlich, der sich auch im laufenden Jahr positiv in der Rohertragsmarge bemerkbar machen sollte. Gegenläufig dürften u.E. eine Steigerung der Personalkosten wirken, wenngleich wir dennoch eine Margenausweitung in FY24 auf 13,0% (Vorjahr: 12,2%, +0,8PP yoy) prognostizieren. In Q2/23 belasteten Sondereffekte aufgrund des Umzugs der Tochterfirma APT Advanced Polymer Tubing GmbH sowie der ERP-Einführung das EBIT um 0,9 Mio. EUR, sodass das abgelaufene Quartal u.E. einen deutlichen Ergebnissprung verzeichnen sollte.



Fazit: Masterflex dürfte für das zweite Quartal erstmals seit Q1/2023 wieder eine positive Erlösentwicklung vermelden und somit die sequenzielle Verbesserung der Wachstumsraten fortsetzen. Ergebnisseitig erwarten wir aufgrund des Wegfalls von Sondereffekten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal. Die aktuelle Entwicklung bestätigt unsere bisherigen Annahmen für das Gesamtjahr, sodass wir keine Änderungen an den Prognosen vornehmen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 EUR.



