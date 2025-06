Aktien: Montag kam es völlig anders, als alle erwarteten. So ist Börse. Für letzten Montag hatten viele Kurseinbrüche, Ölrekordstände und Goldrallye erwartet. Trumps Bomben vom Wochenende schienen ausreichend Grund dafür. Aber… … montags erwiesen sich die Märkte als stärker als erwartet. Kein Kurseinbruch, Gold zuckte zwar kurz auf, aber nicht mehr. Und auch die Ölpreise stiegen nur kurz an. Schon am Dienstag war der Spuk vorbei: Waffenstillstand, verordnet von Trump, und die Märkte schalteten wieder auf Normalmodus. Steigende Kurse bis Ende der Woche. Und während in USA neue Rekorde gefeiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...