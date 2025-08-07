Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.08.2025 Kursziel: 17,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Q2: Operative Marge erreicht neue Höchststände - Wachstum dürfte sich in H2 beschleunigen



Masterflex hat gestern den Halbjahresbericht für 2025 vorgelegt. Die Zahlen liegen insgesamt sehr nah an unseren Erwartungen und bestätigen sowohl auf Umsatz- als auch Ergebnisebene die positive Entwicklung des Unternehmens mit einer nachhaltigen Rückkehr auf den Wachstumspfad.



[Tabelle]



Top Line durch Kalendereffekte leicht gebremst - Profitabilität auf hohem Niveau weiter verbessert: Das Umsatzwachstum von +1,6% yoy im zweiten Quartal lag leicht unter dem Wert des ersten Quartals (+5,1% yoy), was vor allem auf die geringere Anzahl an Fakturatagen aufgrund des späten Ostertermins zurückzuführen ist. Der Umsatz lag mit 25,8 Mio. EUR leicht unterhalb unserer Prognose (MONe: 26,1 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht ergibt sich damit ein solides Plus von +3,4%, das in H2 nochmals übertroffen werden dürfte. Dynamischer zeigte sich hingegen die Ergebnisentwicklung: Die operative EBIT-Marge wurde auf 12,8% in Q2 (+0,3 PP yoy, MONe: 12,4%) bzw. 14,7% im Halbjahr gesteigert und konnte damit vom ohnehin hohen Niveau weiter ausgebaut werden. Dies ist primär auf eine verbesserte Materialeinsatzquote zurückzuführen, die durch günstigere Einkaufskonditionen und Produktivitätssteigerungen in der Fertigung erreicht wurde. Das EBIT wurde hingegen durch zwei Sondereffekte in Form von Währungsverlusten (~0,4 Mio. EUR) sowie Anlaufkosten für das neue Luftfahrtwerk in Marokko (~0,3 Mio. EUR) belastet, die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind.



Anorganisches Wachstum im Fokus: Neben dem organischen Wachstum rückt auch die externe Expansion stärker in den Fokus. Masterflex plant bis 2030 rund 50-60 Mio. EUR zusätzlichen Umsatz durch Akquisitionen zu erzielen. In den kommenden Quartalen sollen erste Targets im Rahmen einer Due Diligence geprüft werden, wobei die avisierte Unternehmensgröße der Zielgesellschaften im Bereich zwischen 5 und 20 Mio. EUR Umsatz liegen dürfte. Die Finanzierung soll zunächst über Fremdkapital erfolgen, mittelfristig ist jedoch laut Vorstand auch eine Kapitalerhöhung denkbar, um die Bilanzstruktur im Anschluss zu verbessern.



Fazit: Die H1-Zahlen bestätigen die operative Stärke von Masterflex in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld. Die anstehende Konjunkturerholung sowie der jüngste Auftragsgewinn (siehe Comment vom 01. Juli 2025) dürften das Wachstum über 2025 hinaus weiter beschleunigen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 EUR.







