|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|APERAM SA
|LU0569974404
|-
|0,5 EUR
|APPLE INC
|US0378331005
|0,26 USD
|EUR
|ASSURA PLC
|GB00BVGBWW93
|0,0084 GBP
|0,0097 EUR
|BP PLC
|GB0007980591
|0,0832 USD
|0,071 EUR
|CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUN ...
|US12811V1052
|0,195 USD
|0,1666 EUR
|COGNEX CORPORATION
|US1924221039
|0,08 USD
|0,0683 EUR
|CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST
|US22757R1095
|0,03 USD
|EUR
|CROSSAMERICA PARTNERS LP
|US22758A1051
|0,525 USD
|EUR
|DELEK LOGISTICS PARTNERS LP
|US24664T1034
|1,115 USD
|EUR
|DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
|US25525P1075
|0,01 USD
|EUR
|DORCHESTER MINERALS LP
|US25820R1059
|0,6202 USD
|EUR
|DR HORTON INC
|US23331A1097
|0,4 USD
|EUR
|ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP
|US2937921078
|0,545 USD
|EUR
|EXPAND ENERGY CORPORATION
|US1651677353
|1,465 USD
|1,2516 EUR
|GSK PLC
|GB00BN7SWP63
|0,16 GBP
|0,1855 EUR
|HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC
|US4228191023
|0,15 USD
|0,1281 EUR
|HSBC HOLDINGS PLC
|GB0005405286
|0,1 USD
|0,0854 EUR
|INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST
|US4562371066
|0,05 USD
|EUR
|NEXTENERGY SOLAR FUND LIMITED
|GG00BJ0JVY01
|0,021 GBP
|0,0243 EUR
|PACCAR INC
|US6937181088
|0,33 USD
|0,2819 EUR
|PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD
|GG00BPFJTF46
|0,1646 USD
|0,1406 EUR
|PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC
|US7438681014
|0,14 USD
|0,1196 EUR
|S&T BANCORP INC
|US7838591011
|0,34 USD
|0,2904 EUR
|SIERRA BANCORP
|US82620P1021
|0,25 USD
|EUR
|SMITHFIELD FOODS INC
|US8322482071
|0,25 USD
|0,2135 EUR
|TJX COMPANIES INC CDR
|CA88873A1066
|0,0767 CAD
|0,0476 EUR
|UNILEVER PLC
|GB00B10RZP78
|0,3916 GBP
|0,4542 EUR
|VIPER ENERGY INC
|US9279591062
|0,53 USD
|0,4528 EUR
|VULCAN MATERIALS COMPANY
|US9291601097
|0,49 USD
|0,4186 EUR
|WAM INCOME MAXIMISER LIMITED
|AU0000390387
|0,002 AUD
|0,0011 EUR
|WEC ENERGY GROUP INC
|US92939U1060
|0,8925 USD
|0,7625 EUR
|WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ...
|US9297401088
|0,25 USD
|0,2135 EUR
|ZIONS BANCORPORATION NA
|US9897011071
|0,45 USD
|0,3844 EUR
