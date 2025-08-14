Anzeige
Donnerstag, 14.08.2025

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
14.08.25 | 08:33
199,14 Euro
-0,25 % -0,50
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
198,68199,0008:34
198,66199,1408:34
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
APERAM
APERAM SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
APERAM SA26,000-2,48 %
APPLE INC199,14-0,25 %
ASSURA PLC0,540-5,26 %
BP PLC4,849-1,03 %
CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUND20,690+0,29 %
COGNEX CORPORATION38,580+2,14 %
CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST8,6400,00 %
CROSSAMERICA PARTNERS LP20,4500,00 %
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP43,5100,00 %
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST2,976-4,48 %
DORCHESTER MINERALS LP24,6800,00 %
DR HORTON INC141,90+0,25 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP31,7450,00 %
EXPAND ENERGY CORPORATION81,56-1,07 %
GSK PLC16,680+2,27 %
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC40,8000,00 %
HSBC HOLDINGS PLC11,120+0,18 %
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST4,970+2,35 %
NEXTENERGY SOLAR FUND LIMITED0,8950,00 %
PACCAR INC86,35+0,36 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD48,950-0,71 %
PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC15,4000,00 %
S&T BANCORP INC38,455+1,65 %
SIERRA BANCORP29,970+1,11 %
SMITHFIELD FOODS INC22,200+1,83 %
UNILEVER PLC53,04+1,65 %
VIPER ENERGY INC33,2000,00 %
VULCAN MATERIALS COMPANY250,00-1,57 %
WAM INCOME MAXIMISER LIMITED0,8850,00 %
WEC ENERGY GROUP INC93,960,00 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION166,05-0,06 %
ZIONS BANCORPORATION NA44,925-2,40 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.