Die Schwellenländer könnten in den kommenden Jahren das globale Wachstum vorantreiben. Wir untersuchen, wie Anleger ihre Aktienportfoliostrategie in einer sich wandelnden Welt überdenken können. Von Devan Kaloo, Global Head of Equities bei aberdeen Was wäre, wenn die nächste Dekade der Aktienmarktentwicklung nicht aus dem Silicon Valley käme, sondern aus São Paulo, Seoul oder Shenzhen? Mit Blick auf das Jahr 2026 sind die Schwellenländer (EMs) in ...

