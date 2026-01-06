Das nächste Allzeithoch am Kupfermarkt. Nachdem die Notierung zu Beginn der Woche die Marke von 13.000 US-Dollar geknackt hatte, stieg die Notierung an der Metallbörse in London im Tagesverlauf bis auf 13.125 Dollar je Tonne. Dies sorgt natürlich auch bei zahlreichen Rohstofftiteln wie beispielsweise dem Musterdepot-Wert Rio Tinto für weiter steigende Kurse. In den vergangenen vier Wochen summiert sich der Preisanstieg damit auf etwa 17 Prozent, nachdem das Jahresplus 2025 bereits über 40 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
