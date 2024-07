München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli überraschend weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,6 Punkte auf 87,0 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Es ist der dritte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. «Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie ...

