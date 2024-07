Zum zehnjährigen Jubiläum hat die in Österreich, Süddeutschland, Liechtenstein und der Schweiz tätige Hansesun-Gruppe einen Umsatzrekord von 70 Millionen Euro erzielt. 9.000 Photovoltaik-Anlagen in zehn Jahren: Hansesun realisiert seit 2014 Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher im Bodensee- und Alpenraum. Die international tätige Gruppe ist in Vorarlberg, Tirol, Süddeutschland, Liechtenstein und der Schweiz aktiv und beschäftigt mehr als 120 Fachkräfte. Die Unternehmensgruppe erzielte zum zehnjährigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...