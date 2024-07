Unilever mit Blick Richtung Allzeithoch

Werbung







Starke Geschäfte mit Produkten zur Körperpflege haben dem Konsumgüterkonzern Unilever im zweiten Quartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes beschert. Papiere des britischen Konzerns legen rund 5 Prozent zu.



Die wachsenden Geschäfte mit Produkten zur Schönheits- und Hautpflege sowie Haushaltsprodukten haben dem Konsumgüterkonzern Unilever im zweiten Quartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes beschert. Wie der britische Konzern am Donnerstag bekannt gab, generierte Unilever ein Umsatzwachstum von 2,3 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro. Getrieben wurde das Umsatzwachstum vor allem aufgrund der um 2,6 Prozent gestiegenen Absätze. Wie Konzernchef Hein Schumacher mitteilte, wolle Unilever auch in Zukunft weiter auf Mengenwachstum setzen. Auch das bereinigte operative Ergebnis legte organisch um 17,1 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu. Unilever-Aktien verzeichneten zwischenzeitlich einen Anstieg von gut 5 Prozent und notieren nun auf einem Niveau von 55 Euro.









