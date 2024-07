Die Aktie des Chipgiganten Nvidia erlebt turbulente Zeiten an der Börse. Trotz beeindruckender Zuwächse in den vergangenen Monaten zeigt der Kurs jüngst Anzeichen von Schwäche. Im Juli verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 7,5 Prozent, was den schlechtesten Monat seit September 2023 markiert. Diese Entwicklung lässt Anleger zunehmend nervös werden, insbesondere angesichts der charttechnischen Situation. Experten warnen, dass ein Durchbrechen bestimmter Kursniveaus eine Welle von Gewinnmitnahmen auslösen könnte.

Hoffnung auf neue Chip-Generation

Trotz der aktuellen Herausforderungen blicken einige Marktbeobachter optimistisch in die Zukunft. Große Erwartungen ruhen auf Nvidias neuer Blackwell-Chipreihe, die speziell für KI-Anwendungen konzipiert wurde. Diese Technologie verspricht eine vierfach höhere Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration und könnte Nvidias Marktposition weiter stärken. Sollte sich die Nachfrage nach diesen Chips wie erhofft entwickeln, könnte dies zu einer deutlichen Kurserholung führen und Nvidias Position als führender Anbieter von KI-Hardware festigen.

