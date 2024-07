© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Während die Aktie von Hypoport ihre Talfahrt am Donnertag fortsetzt, gelingt BayWa ein Rebound. Wie es in den Papieren weitergeht, verrät der Chart-Check.Nach dem Abverkauf bei US-Technologiewerten hat die Unsicherheit der Anleger auch auf andere Märkte übergegriffen. Die Furcht vor einer noch deutlich schärferen Korrektur oder sogar dem Beginn eines neuen Bärenmarktes wächst. Das sorgt am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für erhöhte Volatilität, vor allem im Nebenwerteindex SDAX herrscht viel Bewegung. Mit besonders auffälligen Ausschlägen handeln die Anteile von Hypoport und BayWa. Beide Unternehmen machten bereits in den vergangenen Tagen Schlagzeilen. Volatilität bei Hypoport …