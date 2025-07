MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Baywa mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Add" belassen. Er begrüße die Kapitalerhöhung des Dienstleisters für die Geschäftsbereiche Agrar, Energie und Bau von mindestens 150 Millionen Euro, schrieb Rene Rückert am Mittwoch. Sie belege, dass die Hauptaktionäre die Restrukturierung des Unternehmens unterstützen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 07:09 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005194062

