Die Varta-Aktie erlebt derzeit eine beispiellose Achterbahnfahrt an der Börse. Nach einem dramatischen Wertverlust von über 80 Prozent in der vergangenen Woche, verzeichnete das Papier am Donnerstag einen erstaunlichen Kurssprung von rund 69 Prozent. Dieser plötzliche Anstieg lässt die Aktie nun bei 2,50 Euro notieren. Die überraschende Entwicklung erfolgt trotz der angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen des angeschlagenen Batterieherstellers, die möglicherweise schwerwiegende Folgen für Altaktionäre haben könnten.

Überlebenskampf des Unternehmens

Der Ellwanger Konzern steht vor existenziellen Herausforderungen und plant einen radikalen Schuldenschnitt. Um eine drohende Insolvenz abzuwenden, hat Varta angekündigt, ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz beim Amtsgericht Stuttgart einzureichen. Diese Maßnahme könnte für bisherige Anteilseigner weitreichende Konsequenzen haben. Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt die Gesamtsituation des Unternehmens äußerst kritisch, und Marktbeobachter sind gespalten, ob es sich bei der aktuellen Erholung um den Beginn einer nachhaltigen Rallye oder lediglich um ein kurzfristiges Aufbäumen handelt.

