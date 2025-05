Tesla strauchelt in Europa weiter - und auch im zweiten Quartal 2025 deutet nichts auf eine Erholung hin. In mehreren europäischen Märkten brachen die Verkaufszahlen im April regelrecht ein. In einzelnen Ländern lag das Minus bei über 80 Prozent. Die Aktie gibt trotzdem wieder Gas.Wie die Branchenseite Electrek berichtet, sanken die Tesla-Zulassungen in den europäischen Ländern, die täglich Daten melden, im Vergleich zu 2024 um rund 50 Prozent. Noch Anfang des Jahres machte Tesla Lieferengpässe ...

