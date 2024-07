EQS-News: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Insolvenz

VERIANOS SE stellt Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens - Kapitalverwaltungsgesellschaft und verwaltete Investmentgesellschaften nicht unmittelbar betroffen.



Köln, 25. Juli 2024 - Der Verwaltungsrat der VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48) hat beschlossen, einen Antrag auf Insolvenz für die VERIANOS SE beim zuständigen Amtsgericht Köln zu stellen. Die Abwertung einzelner Projekte und Beteiligungen in Gruppengesellschaften sowie die Verschiebung erwarteter Projekterlöse führten zu einer Verschlechterung der kurz- bis mittelfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung. Finanzierungsgespräche mit potenziellen Investoren führten nicht zu einer Lösung.



Die VERIANOS Capital Partners GmbH, welche als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft fünf geschlossene Spezial-AIFs verwaltet, sieht sich in der Lage, ihre Verpflichtungen aus den Managementverträgen der verwalteten Investmentgesellschaften in uneingeschränktem Umfang erfüllen zu können. Die Gesellschaft wird sich mit sämtlichen Fondsinvestoren und weiteren Stakeholdern kurzfristig in Verbindung setzen und diese eng über die weiteren Schritte informieren.





