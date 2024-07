Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 30

11 Mrd. € Schulden werden herumgereicht. Gekauft wurden Energieanlagen auf der Basis von kurzfristigen Bankkrediten, der DZ BANK, der Landesbank LBBW und der Hypovereinsbank. Mit den steigenden Zinsen fuhr diese Finanzierung an die Wand. Die zwei Großaktionäre sind jeweils Raiffeisenbanken aus Bayer und Österreich. Zwischen Vorstand und Aufsichtsrat herrscht Streit, wer dies zu verantworten hat.Die Rückführung dieser Schulden ist Thema eins und lässt sich bis auf 7 Mrd. € relativ leicht reduzieren, indem EEG-Aktiva veräußert werden. Die Finanzschulden würden sich dann rd. halbieren. Das Kerngeschäft der BAYWA ist davon unberührt. Nun kann gerechnet werden: Rd. 800 Mio. € Marktwert stehen in Relation zu knapp 24 Mrd. € Umsatz in diesem Jahr, bei unmöglich abzuschätzender Gewinnerwartung. Eine Wette?