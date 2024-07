Ein harter Preiskampf und Kosten auf einem hohen Niveau sorgen derzeit in der gesamten Luftfahrtbranche für Druck. So legten in den letzten Wochen unter anderem bereits Delta Airlines und Ryanair enttäuschende Zahlen vor. Auch am Donnerstag gibt es schlechte News aus der Branche - Anleger hatten jedoch sogar noch schlimmeres erwartet.Air France-KLM verbuchte laut Zahlenwerk zwar ein Passagier- und Umsatzwachstum. So beförderte die Airline mit 25,7 Millionen Passagieren rund 4,4 Prozent mehr Kunden ...

