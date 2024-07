New York - Nach einer bislang sehr schwachen Woche haben die US-Börsen am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch gewagt. Die wichtigsten Technologie-Indizes hatten im frühen Handel noch an ihre sehr hohen Verluste vom Mittwoch angeknüpft und weiter nachgegeben, doch zuletzt erholten sie sich und drehten moderat ins Plus. Am Mittwoch waren Befürchtungen aufgekommen, dass es länger als erwartet dauern könnte, bis sich die hohen Investitionen der Tech-Giganten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...