Einmal mehr hat Investorenlegende Warren Buffet sich über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von Anteilsscheinen an BYD getrennt. Wie zu Wochenbeginn bekannt wurde, verringerte sich der Anteil an dem chinesischen Autobauer von zuvor 5,06 Prozent auf nun noch 4,94 Prozent. Wie gewohnt reagierte die Aktie mit Kursverlusten.Wie "Der Aktionär" berichtet, hielt Berkshire Hathaway vor zwei Jahren noch mehr als 20 Prozent an BYD (US05606L1008). Die Aktivitäten seither gleichen also schon fast einem Ausverkauf. Das ist allerdings nachvollziehbar, da ...

