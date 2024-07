DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: bestätigt operative Guidance in schwierigem Marktumfeld und gibt Eckdaten zum Fokusprogramm "Spotlight" bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta/25.07.2024/18:00) - Die Koenig & Bauer AG, Würzburg ("Koenig & Bauer", WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) bestätigt das operative Ergebnis für 2024 am unteren Ende des prognostizierten Korridors von 25 bis 40 Mio. EUR und das prognostizierte Umsatzziel von rund 1,3 Mrd. EUR trotz der anhaltend schwierigen Marktlage.

Unter anderem führte der Auftragseingang rund um die drupa, der weltweit größten Fachmesse für die Druck- und Grafikindustrie, zu einem vorläufigen Auftragsbestand von rund 1 Mrd. EUR, der damit den höchsten Halbjahreswert in der jüngsten Unternehmensgeschichte markiert. Dieser Auftragsbestand wirkt zu einem großen Teil nach dem Jahr 2024 und verteilt sich unterschiedlich auf die Segmente.

Das Fokusprogramm "Spotlight" ist, wie angekündigt, weiter detailliert worden, um den bereits eingeschlagenen Weg spätestens im Geschäftsjahr 2026 das 6 % EBIT-Ziel bei einem Konzernumsatz von 1,5 Mrd. EUR zu erzielen und das operative EBIT in 2025 zu stärken. Spotlight besteht primär aus Maßnahmen zur Kostenverbesserung in der Holding und im Segment Digital & Webfed in Würzburg sowie im Segment Special an verschiedenen Standorten. Dabei ist mit Sonderergebniseinflüssen aus dem Fokusprogramm "Spotlight" in Höhe von 30 bis 45 Mio. EUR zu rechnen. Diese werden als Sondereffekt im Geschäftsjahr 2024 aufwandswirksam in das Konzernergebnis eingehen und betreffen hauptsächlich Sach- und Personalkostenanpassungen.

Nicht operative außerordentliche Kosten in Höhe von circa 10 Mio. EUR, hauptsächlich für die Leitmesse drupa, haben das Ergebnis im zweiten Quartal belastet. Neben diesem Einmaleffekt ist das vorläufige operative EBIT im zweiten Quartal mit rund -13,5 Mio. EUR wie erwartet leicht schlechter als das operative EBIT in Q1 mit -10,2 Mio. EUR. Beim Konzern-EBIT auf Monatsbasis zeigt sich im Juni eine gegenüber April und Mai verbesserte Lage mit einem positiven EBIT-Beitrag. Koenig & Bauer rechnet mit einem umsatz- und ertragsstarken zweiten Halbjahr 2024, um das operative Jahresergebnis zu erreichen.

Die vollständigen Geschäftszahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht Koenig & Bauer am 1. August 2024.

