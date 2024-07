Die eklatante Schwäche an der US-Technologie-Börse Nasdaq am Vortag hat am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung gedrückt. Nachdem sich die großen Aktien-Indizes in den USA in den grünen Bereich vorarbeiteten, konnte auch der DAX seine zuvor recht großen Tagesverluste etwas eindämmen. Der Leitindex DAX gab zum Xetra-Schluss 0,5 Prozent auf 18.298,72 Punkte nach und schloss damit nur wenig unter dem Tageshoch, das er kurz zuvor bei 18.326 Punkten erreicht hatt. Zwischenzeitlich ...

