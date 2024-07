Ungläubige Katerstimmung bei der Deutschen Bank. Auch am Tag nach dem Kursdebakel konnte sich die Deutsche Bank-Aktie nach anfänglich weiteren Verlusten kaum erholen. Mit einem Kurssturz von in der Spitze -8% reagierte die Börse am Mittwoch auf das von Vorstandschef Christian Sewing und CFO James von Moltke präsentierte Zahlenwerk für das zweite Quartal. Dabei stießen sich die Investoren weniger an dem ersten Quartalsverlust seit Anfang 2020, der noch dazu geringer als von den Analysten erwartet ausfiel. War die 1,3 Mrd. Euro schwere Rückstellung für mögliche Nachzahlungen an ehemalige Postbank-Aktionäre, die das auf die Deutsche Bank-Anteilseigner entfallende Nettoergebnis in die roten Zahlen (-143 Mio. Euro) drückte, doch schon seit April bekannt. Übel aufgestoßen ist den Investoren vielmehr von Moltkes Ankündigung, dass aus dem für den Herbst geplanten zweiten Aktienrückkauf aller Voraussicht nach nichts wird. Doch auch das ist keine echte Überraschung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...