The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2024



ISIN Name

CA04018T1084 ARGO LIVING SOILS CORP.

DE000A289YQ5 GREENCELLS IHS.20/25

LU2699152265 SMG TECHN.ACCELER. EO 1

SE0016075691 CREASPAC AB

US23131L1070 CURO GRP HLDGS DL-,001

US4285671016 HIBBETT INC. DL-01

VGG456671053 HOLLYSYS AU.TECH.DL-,0001

DE000A383BJ9 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau