EcoZen wird unter Einsatz erneuerbarer Energien hergestellt und hat einen CO2-Fußabdruck von weniger als 1 t CO2 pro Tonne produzierten Zinks, was etwa 75 unter dem weltweiten Durchschnittswert liegt

Hindustan Zinc Limited (NSE: HINDZINC), der größte indische und zweitgrößte integrierte Zinkproduzent der Welt, brachte jetzt mit EcoZen das erste kohlenstoffarme 'grüne' Zinkprodukt Asiens auf den Markt. EcoZen wurde durch eine Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) von einer weltweit tätigen Nachhaltigkeitsfirma zertifiziert und hat einen CO2-Fußabdruck von weniger als einer Tonne pro Tonne Zink, etwa 75 weniger als im weltweiten Durchschnitt. Zink wird hauptsächlich zum Verzinken von Stahl verwendet und ist in zahlreichen Bereichen wie Infrastruktur, Automobilbau, erneuerbare Energien, Elektronik und Energiespeicherung unverzichtbar.

Hindustan Zinc Limited launches EcoZen, Asia's first Low Carbon 'Green' Zinc (Photo: Business Wire)

EcoZen macht das Engagement von Hindustan Zinc deutlich, Betriebsabläufe zu dekarbonisieren und den Kunden nachhaltige Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Die Produktzertifizierung folgt einem Massenbilanzansatz nach dem "Cradle-to-Gate"-Verfahren. Mit EcoZen werden etwa 400 kg Kohlenstoffemissionen pro Tonne verzinktem Stahl eingespart.

Priya Agarwal Hebbar, Chairperson Hindustan Zinc, sagte: "Nachhaltigkeit steht nach wie vor im Mittelpunkt aller unserer Unternehmensentscheidungen. Dass Hindustan Zinc die Nummer 1 im S&P Global ist, unterstreicht unser Engagement für die Schaffung einer nachhaltigen Zukunft. Die Markteinführung von EcoZen ist ein weiterer großer Schritt auf unserem Weg, bis 2050 das Netto-Null-Ziel zu erreichen."

Arun Misra, CEO von Hindustan Zinc Limited, erklärte: "Die Markteinführung von EcoZen ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Produktstrategie und auf dem Weg zu unseren Netto-Null-Zielen. Wir beliefern umweltbewusste Kunden, die auf die Herkunft der von ihnen verwendeten Rohstoffe achten, und setzen alles daran, ihre Wertschöpfungskette zu dekarbonisieren."

Die Produkte von Hindustan Zinc werden in über 40 Länder geliefert. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden an der Anpassung von Metallen an deren individuelle Anforderungen. Die Angebote sind die ersten in Indien, die eine Verifizierung der Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) erhalten haben. Diese liefert Daten über den ökologischen Fußabdruck des Produkts und verfügt außerdem über ISO- und BIS-Zertifizierungen sowie eine REACH-Zertifizierung für Exporte nach Europa.

Über Hindustan Zinc Limited

Hindustan Zinc Limited, ein Unternehmen der Vedanta-Gruppe, ist der zweitgrößte integrierte Hersteller von Zink und der drittgrößte Hersteller von Silber weltweit. Das Unternehmen liefert in mehr als 40 Länder und hält einen Marktanteil von ca. 75 des Primärzinkmarktes in Indien. Hindustan Zinc wurde vom S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2023 als das weltweit nachhaltigste Unternehmen in der Kategorie Metalle und Bergbau ausgezeichnet. Hindustan Zinc nimmt eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung kritischer Metalle ein, die für die globale Energiewende und eine nachhaltige Zukunft unverzichtbar sind.

