Obschon die Kurse gestern auf breiter Front nachgaben, befinden sich DAX und Co. noch immer in einer recht ansehnlichen Verfassung. Während von einem Crash also keine Rede sein kann, ist dennoch etwas in Bewegung geraten, was bei vielen einstigen Highflyern für tiefrote Vorzeichen sorgt.Anzeige:Dass Varta (DE000A0TGJ55) am Mittwoch weitere Kursverluste verkraften musste, war da noch die geringste Überraschung. Der Batteriehersteller füllt fleißig die Schlagzeilen mit seinen Restrukturierungsplänen, in deren Rahmen Alt-Aktionäre wohl schlicht ...

