Medienmitteilung vom 26. Juli 2024 Portfolio der BB Biotech AG per 30. Juni 2024 Substanzielle Fortschritte einiger Portfoliounternehmen federn zinsbedingte Marktvolatilität ab Während die Aktienmärkte, angeführt von einigen grossen Technologieunternehmen, neue Höchststände erreichten, blieb der Gesundheitssektor im 2. Quartal in der Gunst der Anleger zurück. Die Aktie von BB Biotech verlor -12.0% in CHF und -11.3% in EUR. Der Reinverlust belief sich im 2. Quartal auf CHF 87 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 13 Mio. in der Vorjahresperiode. Dennoch resultierte für das 1. Halbjahr ein Reingewinn von CHF 173 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 267 Mio. in der Vorjahresperiode. Alnylam, Intra-Cellular Therapies und Agios haben mit positiven Phase-III-Daten ihre Qualität als Portfoliobausteine unter Beweis gestellt. BB Biotech erwartet einen starken Newsflow in der zweiten Jahreshälfte. Dazu gehören Unternehmen wie Arvinas, Scholar Rock, Biohaven, Revolution Medicines, Black Diamond, Macrogenics, Edgewise Therapeutics, Rivus Pharma und Relay Therapeutics. Viele Portfoliounternehmen haben inzwischen ihre finanzielle Position gestärkt und wichtige Meilensteine erreicht. Gleichzeitig profitieren sie dank ihrer attraktiven Pipeline von den verbesserten Bedingungen an den Kapitalmärkten. Die optimistische Einschätzung spiegelt sich auch in einem Investitionsgrad von 113.5% wider, der nahe an der Obergrenze liegt. Die Zinsentwicklung ist nach wie vor von zentraler Bedeutung für das allgemeine Sentiment gegenüber dem Biotechnologiesektor. Desweiteren hat Dr. Daniel Koller, seit 2010 Leiter des Investment Management Teams von BB Biotech, den Verwaltungsrat über seine Absicht informiert, per Ende 2024 von seiner Funktion zurückzutreten. Der Verwaltungsrat hat Dr. Christian Koch, einen der beiden stellvertretenden Leiter, per 1. Januar 2025 zum neuen Leiter des Investment Management Teams ernannt. Im 2. Quartal 2024 setzten die Aktienmärkte ihre Rally fort und kletterten auf neue Allzeithochs. Marktteilnehmer verfolgen die Konjunkturdaten aufmerksam, um mögliche Zinsentscheidungen der US-Notenbank beurteilen zu können, und rechnen zum Jahresende weiterhin mit ein oder zwei Zinssenkungen. Der gute Lauf der Aktienmärkte ist weiterhin massgeblich auf grosse Technologieunternehmen zurückzuführen. So entwickelte sich der Nasdaq deutlich besser als die breiteren Aktienindizes. Der Gesundheitssektor konnte nicht mit den Technologieindizes oder anderen breiten Aktienbarometern Schritt halten und konsolidierte im 2. Quartal. Biotechwerte schlugen sich leicht besser, getrieben durch grössere Unternehmen und ausgewählte Mid Caps. Kleinere Biotechfirmen blieben im Allgemeinen etwas zurück und büssten einen Teil ihrer Gewinne aus der Kursrally im 4. Quartal 2023 und 1. Quartal 2024 ein. Performanceentwicklung im 1. Halbjahr Im 2. Quartal 2024 verlor die Aktie von BB Biotech 12.0% in CHF bzw. 11.3% in EUR. Diese Entwicklung ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die Aktie von BB Biotech zu Beginn des 2. Quartals 2024 mit einer kleinen Prämie und gegen Ende des Quartals mit einem hohen einstelligen Abschlag gehandelt wurde, und andererseits auf die negative Entwicklung des Portfolios in diesem Zeitraum. Die Gesamtrendite des Portfolios betrug -3.5% in CHF, -2.6% in EUR und -3.3% in USD. Der Nettoverlust im 2. Quartal 2024 betrug CHF 87 Mio. gegenüber einem Nettoverlust von CHF 13 Mio. in der Vorjahresperiode. Im 1. Halbjahr 2024 erzielte die Aktie von BB Biotech eine Gesamtrendite von -2.0% in CHF und -4.6% in EUR. Die Performance des Portfolios betrug +7.3% in CHF, +3.5% in EUR und +0.4% in USD. Die Politik der Zentralbanken hat in den letzten Jahren nicht nur die Aktienmärkte beeinflusst: Die zweite Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank im laufenden Jahr führte zu einer Abwertung des CHF gegenüber den anderen Leitwährungen. Diese Abwertung des CHF und die damit verbundene Aufwertung des USD im im 1. Halbjahr 2024 wirkten sich positiv auf die Performance des Portfolios in CHF aus. Sämtliche Performancedaten für das 1. Halbjahr 2024 berücksichtigen die Ende März 2024 ausgeschüttete Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Der Reingewinn für das 1. Halbjahr betrug CHF 173 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 267 Mio. in der Vorjahresperiode. Führungswechsel im Investment Management Team Dr. Daniel Koller hat den Verwaltungsrat über seine Absicht informiert, von seiner Position als Leiter des Investment Management Teams von BB Biotech zurückzutreten. Er ist seit 20 Jahren im Investment Management tätig, seit 2010 als dessen Leiter. Der Verwaltungsrat und Dr. Koller werden einen geordneten Übergang bis Ende 2024 sicherstellen. In seiner Funktion hat Dr. Koller über die Jahre hinweg bedeutende Beiträge geleistet. Der Verwaltungsrat dankt Daniel Koller für seine herausragenden Leistungen und sein Engagement für die Aktionäre von BB Biotech, das Investment Management Team und den Biotechsektor im Allgemeinen. Dr. Christian Koch, einer der beiden stellvertretenden Leiter des Investment Management Teams und seit 2014 Portfoliomanager bei Bellevue Asset Management, wird Anfang 2025 die Leitung des Investment Management Teams übernehmen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Dr. Koch über hervorragende Fähigkeiten verfügt, um die nächste Phase der Entwicklung von BB Biotech in einem komplexen Marktumfeld zu gestalten. Von 2013 bis 2014 war er Sell-Side Pharma & Biotech-Aktienanalyst bei der Bank am Bellevue in Küsnacht und von 2010 bis 2013 Research Associate am Institut für Pharmazeutische Wissenschaften an der ETH Zürich. Er promovierte im Bereich Computer-Assisted Drug Design am Pharmazeutischen Institut der ETH Zürich und studierte Bioinformatik an der Goethe-Universität Frankfurt. Portfolio-Update zum 2. Quartal 2024 Im 2. Quartal setzte BB Biotech die im Ende 2023 begonnene Verjüngung ihres Portfolios fort, indem sie langfristige gewinnbringende Beteiligungen an grösseren Unternehmen verkaufte und in neue sowie bestehende, meist jüngere Beteiligungen investierte. Diese Strategie ermöglichte die Teilnahme an Kapitalerhöhungen und führte zur Aufnahme von Edgewise Therapeutics ins Portfolio. Gewinne aus Verkäufen von Anteilen an mittleren und grösseren Unternehmen wie Vertex und Moderna generierten USD 139 Mio., von denen USD 75 Mio. für die Aufstockung bestehender Beteiligungen und USD 25 Mio. für die neue Position in Edgewise Therapeutics verwendet wurden. BB Biotech beteiligte sich auch an der Kapitalerhöhung von Biohaven und vergrösserte ihre Anteile an Annexon, Immunocore und Celldex. Zum Ende des Quartals umfasste das Portfolio 31 Positionen, mit einem Fokus auf Unternehmen, die kurz vor der Rentabilität stehen oder solide Bilanzen aufweisen. Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen machten einen geringeren Anteil von 28% des Portfolios aus. Meilensteine bei Portfoliounternehmen Im 2. Quartal 2024 verzeichnete BB Biotech aufgrund der anhaltenden Volatilität der Biotechnologiemärkte sowohl bedeutende Bewertungsgewinne als auch Verluste im Portfolio. Besonders hervorzuheben sind die positiven Phase-III-Ergebnisse von Alnylam, Intra-Cellular Therapies und Agios, die ihre Geschäftsaussichten deutlich verbesserten und mittel- bis langfristig zu erheblichen Umsatz- und Gewinnzuwächsen führen dürften. Den wichtigsten Meilenstein während der letzten drei Monate meldete unser Portfoliounternehmen Alnylam. Die positiven klinischen Daten für Vutrisiran beflügelten den Aktienkurs des Unternehmens. Weitere wichtige Entwicklungen im Portfolio umfassen: Annexon: Positive Ergebnisse für ANX005 zur Behandlung des Guillain-Barré-Syndroms und Stärkung der Bilanz durch eine Aktienausgabe.

Moderna: Fortschritte in der Entwicklung von Kombinationsimpfstoffen gegen Influenza, RSV und COVID-19 mit geplanten Markteinführungen ab 2025.

Argenx erhielt in den USA die Zulassung für Hytrulo, eine subkutane Variante von Vyvgart zur Behandlung von CIDP.

Trotz einer Verlangsamung der M&A-Aktivitäten im 1. Halbjahr 2024 investierte Vertex USD 4.9 Mrd. in die Übernahme von Alpine Immune zur Stärkung seiner Nierenmedikamenten-Pipeline.

Intra-Cellular Therapies veröffentlichte positive Topline-Daten der zweiten Phase-III-Studie zu Lumateperone als Begleittherapie für Patienten mit schweren depressiven Störungen.

Agios schloss einen bedeutenden Lizenzgebührenvertrag mit Royalty Pharma für Vorasidenib ab, der bei Zulassung durch die FDA bis zu USD 1.1 Mrd. einbringen könnte.

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen. Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Direktoren und leitenden Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen erheblich abweichen können, übernehmen BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich keine Haftung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden nur mit Stand vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren. Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 30. Juni 2024

(in % der Wertschriften, gerundete Werte) Ionis Pharmaceuticals 13.0% Argenx SE 9.8% Neurocrine Biosciences 8.6% Vertex Pharmaceuticals 8.1% Alnylam Pharmaceuticals 7.3% Revolution Medicines 6.4% Moderna 6.1% Intra-Cellular Therapies 5.6% Agios Pharmaceuticals 5.5% Incyte 4.3% Celldex Therapeutics 3.6% Biohaven 2.4% Arvinas 2.1% Sage Therapeutics 1.6% Macrogenics 1.4% Relay Therapeutics 1.4% Essa Pharma 1.4% Exelixis 1.3% Black Diamond Therapeutics 1.3% Immunocore 1.3% Beam Therapeutics 1.1% Crispr Therapeutics 1.1% Edgewise Therapeutics 0.9% Annexon 0.8% Esperion Therapeutics 0.7% Wave Life Sciences 0.7% Scholar Rock Holding 0.6% Rivus Pharmaceuticals1) 0.6% Fate Therapeutics 0.5% Generation Bio Co. 0.4% Molecular Templates 0.0% Molecular Templates - Prefunded Warrant 0.0% Molecular Templates - Warrants, 2.4.29 0.0% Radius Health - CVR 0.0% Total Wertschriften CHF 2 708.9 Mio. Übrige Aktiven CHF 0.5 Mio. Übrige Verbindlichkeiten CHF (322.5) Mio. Innerer Wert CHF 2 386.9 Mio.

1) Nicht börsennotierte Gesellschaft



