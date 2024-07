OpenAI attackiert das Kerngeschäft von Google. Mit SearchGPT will der AI-Marktführer in das ertragreiche Suchmaschinengeschäft einbrechen, was die Aktien von Google erschüttert. Apple verliert gegen Xiaomi. Das iPhone verliert in China an Bedeutung und fiel zuletzt aus den Top 5 der verkauften Smartphones. Holcim kann die wiederkehrende operative Profitabilität auf ein neues Rekordhoch heben und hebt die Jahresprognose an. Der Umsatz stagniert allerdings.Der Aktienhandel in Asien beruhigt sich am letzten Handelstag der Woche. Die Benchmarks pendeln im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...