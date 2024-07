Triple Solar Deutschland startet mit der Triple Solar Academy ein neues Schulungsprogramm für Handwerksbetriebe aus ganz Deutschland. Das PVT-System des niederländischen Herstellers Triple Solar ermöglicht eine effiziente Strom- und Wärmeversorgung im Neubau und insbesondere in der Sanierung von Gebäuden. Die erste Schulung der Triple Solar Academy in Kerpen hat bereits stattgefunden. Zahlreiche Handwerksunternehmen aus ganz Deutschland nahmen an der Schulung teil und erhielten alle Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...