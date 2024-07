FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ausklang einer durchwachsenen Woche zeichnet sich für den Dax am Freitag ein mäßiger Start ab. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kursrückgang von 0,3 Prozent auf 18.250 Punkte. Auf Wochensicht bliebe ihm damit ein Plus von 0,4 Prozent. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen kaum verändert erwartet.

Der jüngste Ausverkauf im hoch bewerteten US-Technologiesektor war auch am deutschen Aktienmarkt nicht spurlos vorübergegangen: Nach Kursgewinnen am Montag und Dienstag ging es für den Dax seit Mittwoch bergab.

Vor dem Wochenende steht der Landesbank Helaba zufolge der sogenannte PCE-Kerndeflator als bevorzugtes Inflationsmaß für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed im Fokus. Er wird am frühen Nachmittag zusammen mit den Konsumausgaben für den Juni veröffentlicht. Die Helaba-Experten erwarten keinen Gegenwind für die derzeitigen Zinssenkungserwartungen. Sie rechnen allerdings auch nicht damit, dass die Fed bereits bei ihrer Sitzung am kommenden Mittwoch die von den Anlegern erhoffte Zinswende einleiten wird. Doch eine Senkung im September ?bleibt im Spiel?.

Derweil geht am Freitag die deutsche Berichtssaison weiter, unter anderem mit Quartalszahlen der Dax-Konzerne BASF und Mercedes-Benz . Die Aktien des Autobauers verloren vorbörslich mehr als 1 Prozent, nachdem die Stuttgarter einen Umsatzrückgang sowie einen Gewinneinbruch vermeldet hatten. Zudem engte Konzernchef Ola Källenius die Renditeprognose für die Autosparte nach unten hin ein. Händler attestierten Mercedes-Benz in einer ersten Einschätzung einen eher ernüchternden Zwischenbericht.

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF verzeichnete im vergangenen Quartal einen deutlicheren Umsatzrückgang als prognostiziert. Der bereinigte operative Gewinn legte zwar ein wenig zu. Börsianer monierten indes eine überraschend schwache Ergebnisentwicklung im Bereich Agricultural Solutions, der Produkte für die Landwirtschaft bündelt. Die Titel gaben vorbörslich sichtbar nach./gl/zb

