Zahlungsunfähig - die VERIANOS SE wird beim zuständigen Amtsgericht in Köln einen Antrag auf Insolvenz stellen. Das teilte das Immobilien-Unternehmen heute via Adhoc-Meldung mit. Die Abwertung einzelner Projekte und Beteiligungen in Gruppengesellschaften sowie die Verschiebung erwarteter Projekterlöse haben nach Angaben des Unternehmens zu einer Verschlechterung der kurz- bis mittelfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung geführt. Finanzierungsgespräche mit potenziellen Investoren hätten darüber hinaus keine Lösung ergeben.

