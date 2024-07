Gestern unternahm der Kurs der Deutschen-Bank-Aktie einen ersten Stabilisierungsversuch, nachdem die Papiere nach Zahlen am Mittwoch um rund acht Prozent abstürzten. Unter den Analystenstimmen gibt es auch einige positive Einschätzungen. Der Vorstand muss im restlichen Jahr nun umso mehr die Prognosen erfüllen.Bei Anlegern kam das Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal nicht gut an. Dabei ging es in Summe wohl weniger um die eigentlichen Ergebnisse des Finanzinstitutes, denn mit einem Verlust war vorab ...

