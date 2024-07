DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE mit Rekordhalbjahr und bestem Q2 der Firmengeschichte weiter auf Erfolgskurs

Idstein (pta/26.07.2024/08:00) - Serviceware SE mit Rekordhalbjahr und bestem Q2 der Firmengeschichte weiter auf Erfolgskurs

* SaaS/Service-Umsätze steigen im 1. HJ 2023/2024 um 22,2 Prozent auf Rekordniveau von 32,8 Mio. Euro * Gesamtumsatz steigt um 10,2 Prozent auf Rekordniveau von 50,3 Mio. Euro * EBITDA nach sechs Monaten bei 1,6 Mio. Euro nach zuvor -1,2 Mio. Euro * Operativer Cashflow dreht von -2,3 Mio. Euro auf +9,3 Mio. Euro * Auftragsbestand steigt um 35,3 Prozent auf Rekordwert von 75,0 Mio. Euro * Einsatz von AI in Serviceware ESM-Plattform planmäßig ausgeweitet * Jahresprognose bestätigt

Idstein, 26. Juli 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat ihre hohe Wachstumsdynamik fortgesetzt und dabei Rekorde bei Gesamtumsatz und SaaS/Service-Erlösen sowohl im ersten Halbjahr 2023/2024 als auch im 2. Quartal erzielt. Die Höchstmarken in der nunmehr 26-jährigen Firmengeschichte gehen einher mit dem Ausbau der ESM-Plattform von Serviceware, nationalen und internationalen Erfolgen im operativen Geschäft und der umfassenden Integration von Künstlicher Intelligenz in nahezu allen Geschäftsabläufen und Produkten. Das Rekordniveau beim Gesamtumsatz ist umso bedeutsamer, da es trotz der Transformation von einmaligen Lizenzabrechnungen zu einem SaaS-Geschäftsmodell erzielt werden konnte. Die neuen Höchstmarken beim SaaS/Service-Umsatz und dessen Anteil an den Gesamterlösen untermauern die positive Entwicklung. Auch der Auftragsbestand markierte eine neue Bestmarke.

Der Gesamtumsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 10,2 Prozent von 45,7 Mio. Euro auf 50,3 Mio. Euro. Das zweite Quartal war das bislang stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte von Serviceware mit einem Umsatz von 25,4 Mio. Euro (VJ. 23,7 Mio. Euro). Im Bereich SaaS/Service war die Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr einmal mehr deutlich überproportional mit 22,2 Prozent auf 32,8 Mio. Euro (Vj. 26,8 Mio. Euro). Im Q2 stiegen die SaaS/Service-Umsätze ebenfalls auf einen neuen Rekordwert von 16,8 Mio. Euro (Vj. 13,6 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr lag der Anteil der SaaS/Service-Erlöse am Gesamtumsatz damit bei 65,1 Prozent nach zuvor 58,7 Prozent. Deutlich verbessert werden konnte im ersten Halbjahr auch die Profitabilität. Das EBITDA drehte von -1,2 Mio. Euro auf +1,6 Mio. Euro. Auch der operative Cashflow bewegte sich mit 9,3 Mio. Euro (Vj. -2,3 Mio. Euro) auf einem hervorragenden Niveau. Der Auftragsbestand von Serviceware, der aus Restwerten aktueller SaaS- und Wartungsverträge besteht und damit bereits fixierte Umsätze künftiger Perioden widerspiegelt, erhöhte sich seit Geschäftsjahresende 2022/2023 (November 2023) um 35,3 Prozent auf den Rekordwert von 75,0 Mio. Euro. Nach einem starken ersten Halbjahr bestätigt Serviceware die Prognose für das Gesamtjahr. Beim Umsatz erwartet Serviceware im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg zwischen 5 und 15 Prozent. Für das EBIT und EBITDA erwartet Serviceware eine weitere signifikante Verbesserung.

Serviceware hat die ESM-Plattform, mit der das Unternehmen über ein starkes Angebot für alle Services verfügt, durch Releases bei nahezu allen ESM-Modulen erweitert. Dabei wird die Plattform insbesondere durch neue Anwendungen und Tools mit Künstlicher Intelligenz ausgebaut. Serviceware setzt seine AI-first-Strategie weiter konsequent um, die ESM-Plattform AI-nativ zu machen. Kurz nach Ende der Berichtsperiode, im Juni 2024, hat das Unternehmen die neue "AI Process Engine" vorgestellt, mit der sie die Automatisierung von Serviceprozessen revolutioniert.

Erfolgreich war Serviceware auch bei seiner Internationalisierungsstrategie. In Nordamerika wurde die Marktposition durch eine Partnerschaft im Bereich IT-Finanzmanagement mit der Maryville Consulting Group, einem führenden, auf Technologie und Innovationsmanagement spezialisierten Beratungsunternehmen, gestärkt. Zudem hat Serviceware auch in Asien das Wachstums forciert und dort mit einem Fortune-Global-500-Konzern seinen ersten Großkunden gewonnen. Die Nachfrage nach Softwarelösungen von Serviceware bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Es gelang dem Unternehmen bei bestehenden und neuen Kunden eine Vielzahl an Projekten zu realisieren. Unter anderem entschied sich ein führendes europäisches Energieunternehmen für die AI-gestützte Wissensmanagement-Lösung von Serviceware und ein Fortune-150-Unternehmen aus der Logistikbranche für den Einsatz der ESM-Plattform mit den Modulen Serviceware Financial und Serviceware Performance.

Dirk Martin, CEO bei Serviceware: "Unser 1. Halbjahr war gleich von mehreren Rekorden geprägt. Die Transformation zum SaaS-Geschäftsmodell schreitet dynamisch voran, und es gelingt uns dabei auch noch, beim Gesamtumsatz historische Höchstwerte zu erreichen. Dies alles geht einher mit einer deutlich verbesserten Profitabilität und einem hohen postiven operativen Cashflow. Unsere guten Finanzkennzahlen sind das Ergebnis unserer ganzheitlichen Plattform-Strategie mit einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz. AI ist der Game Changer bei der Automatisierung von Serviceprozessen. Diese Entwicklung haben wir frühzeitig erkannt und haben auch deshalb heute eine weltweit führende Position in diesem Bereich. Wir kommen auch bei unserer Internationalisierungsstrategie sehr gut voran und überzeugen weltweit Unternehmen mit unseren innovativen Softwarelösungen. Wir sind für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus sehr zuversichtlich für unsere Entwicklung. Unsere konservative Prognose für das Gesamtahr bestätigen wir heute erneut."

Der Halbjahresbericht 2023/2024 steht auf der Website von Serviceware http://www.serviceware-se.com in der Rubrik "Investor Relations" zum Download zur Verfügung.

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

Aussender: Serviceware SE Adresse: Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein Land: Deutschland

