PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE liefert AI-native Serviceware Plattform an asiatisches Fortune-Global-500-Unternehmen

Idstein (pta000/10.06.2025/09:00 UTC+2)

Serviceware SE liefert AI-native Serviceware Plattform an asiatisches Fortune-Global-500-Unternehmen

• Einsatz der AI-nativen Serviceware Plattform zur Optimierung und Automatisierung der IT-Finanzprozesse • SaaS-Vertrag mit drei Jahren Mindestlaufzeit garantiert Umsatz im insgesamt siebenstelligen Euro-Bereich • Go-Live für Serviceware Financial und Serviceware Performance realisiert

Idstein, 10. Juni 2025. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) baut ihre bestehende Zusammenarbeit mit einem Fortune-Global-500-Unternehmen aus Asien weiter aus. Der Konzern aus der Mineralölbranche mit einem Umsatz im hohen zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich und mehreren zehntausend Mitarbeitern wird künftig die AI-native Serviceware Plattform über die bisherigen Anwendungsfälle im IT Financial Management hinaus einsetzen, um die Kollaboration und die weitere Digitalisierung von Standard-Prozessen wie interne Genehmigungsabläufe in den Bereichen Planung, Prognose und Abrechnung voranzutreiben.

Damit dokumentiert Serviceware auch international die Relevanz der neuen AI-Funktionalitäten der Serviceware Plattform im Enterprise-Umfeld. Der SaaS-Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von drei Jahren und ist für Serviceware mit einem Umsatz im insgesamt siebenstelligen Euro-Bereich verbunden. Bereits im Frühjahr 2024 entschied sich das Unternehmen für den Einsatz der Serviceware ESM-Plattform mit den Modulen Serviceware Financial und Serviceware Performance sowie des Serviceware Digital Value Models (siehe Corporate News vom 09.04.2024). Das Go-Live der ITFM-Prozesse zur Abrechnung, Budgetierung und internen Leistungsverrechnung ist inzwischen erfolgt und die Lösungen sind erfolgreich in Anwendung.

Die neuartige, AI-basierte Prozessmodellierungssoftware AI Process Engine ermöglicht die Erstellung und Umsetzung von Serviceprozessen innerhalb weniger Minuten. Durch die Einführung standardisierter Workflows und Reports mithilfe von AI werden Prozesse vereinfacht und deutlich beschleunigt sowie gleichzeitig Kosten erheblich gesenkt. Der Einsatz der AI Process Engine ist zunächst im ITFM vorgesehen, kann künftig jedoch auch auf verschiedene Bereiche im ITSM ausgeweitet werden.

Sam Wilson, Head of International Business von Serviceware: "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit dem globalen Mineralölkonzern auszuweiten und ihn beim weiteren Wachstum zu unterstützen. Dass sich das Unternehmen nur ein Jahr nach dem Beginn der Zusammenarbeit dazu entschieden hat, die Serviceware Plattform auch für die AI-basierte Modellierung und Automatisierung von Prozessen rund um das IT Financial Management einzusetzen, ist Beleg für die hohe Leistungsfähigkeit unseres Produktportfolios und die Tatsache, dass Serviceware echte AI-Mehrwerte für seine Kunden schafft."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist AI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen AI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

