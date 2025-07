Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



30.07.2025 / 16:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.07.2025 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann

Serviceware weiter mit starkem SaaS-Wachstum in Q2



Serviceware hat letzten Freitag Q2-Zahlen berichtet und seine dynamische Entwicklung bei Umsatz und EBITDA, wenn auch leicht unter unseren Erwartungen, fortgesetzt. Die FY-Guidance wurde derweil bestätigt. Diese sieht ein Umsatzplus von 5 bis 15% yoy auf 108,5 bis 118,8 Mio. EUR bei 'leichter Verbesserung' des EBITDA vor.



[Tabelle]



SaaS/Service-Erlöse steigen auch in Q2 um 30% yoy: Wie erwartet legten die SaaS-Erlöse in Q2 erfreulich um 30,5% yoy zu. Aufgrund der strategisch bedingt rückläufigen Serviceerlöse lag das isolierte SaaS-Wachstum in H1 bei 41,6% yoy. Negativ überraschten die Lizenzerlöse i.H.v. 2,2 Mio. EUR, bei denen wir mit einer Normalisierung auf 4,0 Mio. EUR gerechnet hatten (Vj.: 4,4 Mio. EUR). Der Auftragsbestand lag Ende H1 bei 97,8 Mio. EUR, was einem Plus von 21,3% yoy entspricht. Für das zweite Halbjahr rechnen wir mit einer Fortsetzung des starken SaaS-Wachstums und leicht anziehenden Lizenzerlösen. Zentrale Wachstumstreiber sehen wir in der Gewinnung weiterer internationaler Kunden, darunter in den USA sowie in Frankreich, wo Serviceware aktuell den Markteintritt vorbereitet. Darüber hinaus dürfte die neue AI Process Engine zum starken Wachstum beitragen. Die Software ermöglicht Unternehmen massive Produktivitätsgewinne bei der Modellierung und Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse.



Höchstes Quartals-EBITDA seit IPO: Mit einem EBITDA von 1,3 Mio. EUR in Q2 wurde das EBITDA (exkl. aktivierten Eigenleistungen) im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu verdoppelt. Nichtsdestotrotz wurden unsere Erwartungen von 1,7 Mio. EUR leicht verfehlt, was u.E. primär auf niedrigere Lizenzumsätze zurückzuführen ist. Positiv hervorzuheben ist die weiterhin bestehende hohe Kostendisziplin auf Ebene der Personalkosten und sonstigen Aufwendungen, die in H1/25 lediglich um 0,9% yoy zulegten (Umsatzwachstum H1/25: 10,3% yoy). In H2 erwarten wir unverändert eine Fortsetzung des EBITDA-Wachstums, reduzieren unsere FY-Prognose jedoch um die gegenüber unseren Prognosen in Q2 fehlenden Beiträge.



Fazit: Serviceware hat den Wachstumskurs in Q2 wie erwartet fortgesetzt und das höchste Quartals-EBITDA seit IPO erzielt. In H2 erwarten wir die Fortsetzung des Umsatz- und EBITDA-Wachstums. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel in Höhe von 25,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_NEU



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com