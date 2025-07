Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.07.2025 Kursziel: 25,00 EUR (zuvor: 23,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann

Preview Q2: Starker EBITDA-Anstieg erwartet



Serviceware wird am 25. Juli Q2-Zahlen berichten, die u.E. neben einer sehr erfreulichen Umsatzentwicklung auch einen Sprung im EBITDA zeigen dürften. Dank der jüngsten Gewinnung zahlreicher Neukunden und weiterer Up- und Cross-Sellingerfolge in Q2 dürfte sich auch der Backlog weiter erhöht haben und somit eine solide Basis für ein weiteres Wachstum der SaaS-Erlöse in der zweiten Jahreshälfte legen. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass Serviceware seine Umsatzprognose (+5% bis +15% yoy) analog zum letzten Jahr erneut auf die obere Hälfte konkretisieren wird (+10% bis +15% yoy), wobei wir von einem leichten Übertreffen der FY-Umsatz-Guidance ausgehen.



SaaS/Service-Erlöse dürften wie in Q1 um 30% yoy steigen: In Q2 erwarten wir erneut ein kräftiges Wachstum der SaaS/Service-Erlöse um 30,0% yoy. Damit dürfte Serviceware auf absoluter Ebene um 1,1 Mio. EUR qoq wachsen, was etwa dem durchschnittlichen quartalsweisen Umsatzplus seit Anfang 2024 entspricht. Wie in Q1 dürfte das isolierte Wachstum der SaaS-Erlöse aufgrund der bewussten Reduktion des Service-Geschäfts nochmals stärker und daher mit über 30% zugelegt haben. Im FY 24 erzielte SJJ noch 13,4 Mio. EUR im Bereich Service (-13% yoy). Wie bereits im letzten Comment beschrieben, erwarten wir in Q2 ebenfalls eine erfreuliche Normalisierung der Lizenzerlöse auf 4,0 Mio. EUR.



EBITDA dürfte dank normalisierter Lizenzumsätze und SaaS-Wachstum deutlich zulegen: Während das EBITDA in Q1 u.a. aufgrund des schwächeren Lizenzgeschäfts noch bei 0,7 Mio. EUR lag, erwarten wir in Q2 einen deutlichen Sprung auf 1,7 Mio. EUR. Dieses Ergebnisniveau sollte auch in den beiden nächsten Quartalen erreicht werden.



Prognosen leicht erhöht: Angesichts der Vielzahl an Neukunden und Up- bzw. Cross-Sellingerfolgen haben wir sowohl unsere Umsatz- als auch EBITDA-Prognosen für 2025ff. leicht erhöht. In der Folge erwarten wir im laufenden Jahr einen Umsatz von 120,1 Mio. EUR (zuvor 113,6 Mio. EUR), was leicht über der FY-Guidance liegt und einem Plus von 16,3% yoy entspricht. Auf Ebene des EBITDA prognostizieren wir für das laufende Jahr 5,6 Mio. EUR (zuvor 5,0 Mio. EUR).



Fazit: Serviceware hat in Q2 zahlreiche Neukunden und weitere Erfolge bei der Vermarktung des gänzlich neu entwickelten und AI-nativen Softwaremoduls Serviceware Processses erzielt. Neben einem guten Q2 sollte sich das operative Momentum auch in H2 und 2026 fortsetzen. Angesichts des starken Top Line-Wachstums und der erwarteten Skalierungseffekte beläuft sich das EV/EBITDA-Multiple 2026e auf 12,3, was wir für ein gut positioniertes Software-Unternehmen mit zweistelligem Gewinnwachstum als zu günstig erachten. Daher bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel von 23,00 EUR auf 25,00 EUR.







