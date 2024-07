© Foto: Marijan Murat/dpa



Der Rüstungskonzern hat sein Betriebsergebnis deutlich verbessern können, Umsatz und Gewinn sind stark gestiegen. Verleiht der Aktie das neuen Wind?Hensoldt blickt nach am Freitagmorgen vorgelegten Zahlen auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 17 Prozent auf 849 Millionen Euro, der bereinigte EBITDA-Gewinn stieg überproportional um 26,2 Prozent auf 103 Millionen Euro, was einem Anstieg der Marge zu verdanken ist. Verbesserte Marge, hoher Auftragseingang Die verbesserte Konzernmarge führt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung auf Skaleneffekte sowie die kürzlich erfolge Übernahme von ESG zurück. Konkret verbesserte sich die …